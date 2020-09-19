Fenomen Eylül Öztürk'e ''Kocan seni aldatıyor'' mesajı
2 hafta önce doğum yapan oyuncu ve sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, telefonuna gelen ''Kocan seni aldatıyor'' mesajıyla şaşkına döndü. Mesajı atan numarayı araştıran Öztürk, gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı.
Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, 2017 yılında Barış Kenan Öztürk ile nikah masasına oturdu. Alex adında bir oğlu olan Öztürk, 3 Eylül'de ikinci bebeğini kucağına aldı.
Tanımadığı bir numaradan gelen mesajla şoke olan 34 yaşındaki sosyal medya fenomeni,, başına gelen ilginç olayı takipçileriyle paylaştı.
"KOCAN SENİ ALDATIYOR"
"Size bir olay anlatacağım, ağzınız açık kalacak. İkidir telefonuma yabancı bir numaradan İngilizce bir mesaj geliyor. Mesaj Googlee Translate'dan çevrilmiş çok belli, karmaşık bir yazı var."
"Mesajda 'Seni kocan aldatıyor. Sen o kadar çirkin bir kadınsın ki muhtemelen eşin seninle para için beraber. Yoksa aldattığı kadına gitmişti' diyor. Sanki Kenan'ın kendi parası yokmuş gibi. Ben böyle şeylere takılmam çünkü kendimi ve kocamı biliyorum. Bizim aramızda böyle bir güvensizlik yok. İlk mesajı görüp sildiğimde hamileydim. Ruh hastasına bak, ben belki bunun üzerine takılıp eşimle kavgada edebilirdim."