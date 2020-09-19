Fenomen Eylül Öztürk'e ''Kocan seni aldatıyor'' mesajı

"Mesajda 'Seni kocan aldatıyor. Sen o kadar çirkin bir kadınsın ki muhtemelen eşin seninle para için beraber. Yoksa aldattığı kadına gitmişti' diyor. Sanki Kenan'ın kendi parası yokmuş gibi. Ben böyle şeylere takılmam çünkü kendimi ve kocamı biliyorum. Bizim aramızda böyle bir güvensizlik yok. İlk mesajı görüp sildiğimde hamileydim. Ruh hastasına bak, ben belki bunun üzerine takılıp eşimle kavgada edebilirdim."

