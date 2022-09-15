Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ı ağlatan soru! Gözyaşlarını tutamadı
Katıldığı evlilik programlarıyla ünlenen Hanife Gürdal Ayvaz, Gelin Evi programında gözyaşlarına hakim olamadı.
Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarına katılan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal Ayvaz yeniden televizyon erkanlarında.
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Show TV'de Aslı Hünel ile Gelin Evi programına katılan Hanife, yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Gelin Evi'nin 922. bölümünde Aslı Hunel'in ''Hanife sen bebek düşünüyor musun?" sorusu karşısında Hanife gözyaşlarına hakim olamadı.
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Hanife Gürdal Ayvaz kimdir?
Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekerken zaman zaman tartışmalarla gündeme geliyor. 26 yaşında olan Hanife 2 buçuk yıllık evli ve butik işletiyor. İzmirli olan Hanife, ilk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın programına katıldı.
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