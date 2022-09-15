Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ı ağlatan soru! Gözyaşlarını tutamadı

Hanife Gürdal Ayvaz kimdir?

Katıldığı evlilik programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekerken zaman zaman tartışmalarla gündeme geliyor. 26 yaşında olan Hanife 2 buçuk yıllık evli ve butik işletiyor. İzmirli olan Hanife, ilk olarak Esra Erol'un programında ardından da Zuhal Topal'ın programına katıldı.