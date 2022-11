Fenomen Mika Can Raun'un bikinili paylaşımına yorum yağdı

Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Cinsiyet değiştiren ve kalça/göğüs ameliyatları olan fenomen Mika Can, geçtiğimiz günlerde 100 liralık banknotları klozete atarken video yayınlamış ardından göz altına alınmıştı.