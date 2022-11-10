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Fenomen Mika Raun'dan beyaz gecelikli poz!

Cinsiyet değiştirmeden önce katıldığı Armağan Çağlayan'da kalça dansı yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan fenomen Mika Raun son paylaşımı ile olay oldu.

Fenomen Mika Raun'dan beyaz gecelikli poz! - Resim: 1

Önce alın, şakak, yanak, burun, dudak ve çenesinden geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Can Raun ardından ise göğüs ve kalça estetiği yaptırmıştı.

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Fenomen Mika Raun'dan beyaz gecelikli poz! - Resim: 2

Mika Raun cinsiyet değiştirme operasyonuyla ardından bambaşka birine dönüştü.
Gökhan Çınar'a konuk olan fenomen tüm operasyonları Türkiye'de olmadığını söyleyerek "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" demişti.

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Fenomen Mika Raun'dan beyaz gecelikli poz! - Resim: 3

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Mika Raun önce son halini paylaştı. Gecelik giyip ayağını sonuna kadar kaldıran fenomen ardından Armağan Çağlayan'a konuk olduğu anları paylaştı.

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Fenomen Mika Raun'dan beyaz gecelikli poz! - Resim: 4

Eski halini paylaşıp kalça dansına sosyal medyasında yer veren Mika'yı görenler "Tipin değişti ama için değişmedi", "Eskiden daha eğlenceli paylaşımlar yapıyordun" yorumları aldı.

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