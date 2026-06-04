Fenomen Mükremin Gezgin'in ''fuhuş'' davasında karar çıktı

"Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Etmedim"

Tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatlarıyla birlikte duruşmaya katılan Mükremin Gezgin, iddiaları kesin bir dille reddetti. Fuhuşa aracılık yapmadığını belirten Gezgin, olayın bir balıkçı restoranında tanıştığı B.Z. isimli şahısla başladığını belirterek mahkemeye şu savunmayı sundu: "Ben ismi geçen B.Z.’yi bir balıkçı restoranında tesadüfen gördüm. Kendisi benden telefon numaramı istedi, ben kendisinden hoşlandım, konuşmaya başladık. Ben TikTok isimli video paylaşım sitesinde tanınan biriyim. Ben ‘Masal’ olarak tanınan ancak gerçek ismi O.B. olan arkadaşım ile TikTok’ta video çekmiştim. Baki bunu görmüş, beni aradı, 'Yanında güzel biri var, bana ayarla' dedi. Bende benim B.’nin bilmediği başka bir kendi numaram olan telefondan B.’ye kendimi Masal olarak tanıtarak ‘Ben Masal, Mükremin’den telefonunu aldım’ mesajı yazdım. B. mesajlaşmayı kesti ve benim verdiğim ilk numaramdan beni aradı. Ben de kendisine ‘Ben trans biriyim, numarasını istediğin kişi de trans biri neden onun numarasını istedin’ dedim ve konuşma burada kapandı. B. bana bir kere bin 500 lira civarında bir para gönderdi, ayrıca bir kere de uçak bileti alacaktı, alamadı, bunun dışında bir para göndermedi, bin 500 lirayı da harçlık istedim kendisi de bana gönderdi. Kesinlikle fuhuşa aracılık yapmadım, ayrıca yapmış olduğum paylaşımlar da halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmedi, kadınlar matinesi yaparım, sosyal medya ile ilgilenirim, suçsuzum, beraatimi talep ederim