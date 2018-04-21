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  3. 21 Nisan 2018 18:02

Fenomen rezil oldu! Skandalı ev sahibi ortaya çıkarttı

YouTube'da yaklaşık 650 bin takipçisi bulunan Kayla Jenkins diğer adıyla Okaylaaa, kiraladığı evden ayrılırken ev sahibine binlerce liralık zarar bıraktı.

Fenomen rezil oldu! Skandalı ev sahibi ortaya çıkarttı

YouTube'da yaklaşık 650 bin takipçisi bulunan güzellik blogger'ı Kayla Jenkins, kiraladığı evde yarattığı zararla ev sahiplerini şoka uğrattı.

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Fenomen rezil oldu! Skandalı ev sahibi ortaya çıkarttı

Makyaj videolarıyla ünlü olan YouTube yıldızının, ödenmemiş kiralar, makyaj malzemeleri, çöp ve köpek dışkılarıyla evden ayrıldığı belirtildi.

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Fenomen rezil oldu! Skandalı ev sahibi ortaya çıkarttı

Habertürk'ün Daily Mail'den aktardığı haberine göre Paul ve Paula Hopwood isimli bir çift, İngiltere'nin Manchester kentinin yakınlarındaki Prestwich kasabasındaki evlerini, güzellik blogger'ı Kayla Jenkins'e kiraladı.

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Fenomen rezil oldu! Skandalı ev sahibi ortaya çıkarttı

Ancak Jenkins, 10 bin poundluk (50 bin 600 lira) kira borcunu ödemeyince ve Paul ve Paula, fenomen kadını mahkemeye verdi.

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