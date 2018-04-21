Fenomen rezil oldu! Skandalı ev sahibi ortaya çıkarttı
YouTube'da yaklaşık 650 bin takipçisi bulunan Kayla Jenkins diğer adıyla Okaylaaa, kiraladığı evden ayrılırken ev sahibine binlerce liralık zarar bıraktı.
YouTube'da yaklaşık 650 bin takipçisi bulunan güzellik blogger'ı Kayla Jenkins, kiraladığı evde yarattığı zararla ev sahiplerini şoka uğrattı.
Makyaj videolarıyla ünlü olan YouTube yıldızının, ödenmemiş kiralar, makyaj malzemeleri, çöp ve köpek dışkılarıyla evden ayrıldığı belirtildi.
Habertürk'ün Daily Mail'den aktardığı haberine göre Paul ve Paula Hopwood isimli bir çift, İngiltere'nin Manchester kentinin yakınlarındaki Prestwich kasabasındaki evlerini, güzellik blogger'ı Kayla Jenkins'e kiraladı.