Fenomen Selay Yörük'e taciz iddiasında şaşırtan gelişme

Sosyal medya fenomeni ve dansçı Selay Yörük, paylaşımlarına ısrarlı olarak kalp ve gül atarak yorum gönderen, son olarak da İngilizce 'Nice ass' yazan A.İ. hakkında, avukatı Alperen Çetinkaya aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, A.İ. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.