Fenomen Selay Yörük'e taciz iddiasında şaşırtan gelişme
Sosyal medya fenomeni Selay Yörük, paylaşımlarına kalp ve gül emojisi ile birlikte İngilizce ''Nice ass'' yazan A.İ.'den şikayetçi oldu. İngilizce ''ass'' kelimesinin Türkçe'de 'eşek'' anlamına geldiği belirtilerek şahıs hakkında takipsizlik kararı verdi. Avukat Alperen Çetinkaya ise ''Bu kelimenin en basit ve nazik anlamıyla Türkçede kalça anlamına geldiğini herkes bilir'' dedi.
Sosyal medya fenomeni ve dansçı Selay Yörük, paylaşımlarına ısrarlı olarak kalp ve gül atarak yorum gönderen, son olarak da İngilizce 'Nice ass' yazan A.İ. hakkında, avukatı Alperen Çetinkaya aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, A.İ. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
Savcılığın karar yazısında, müşteki vekilinin şikayet dilekçesinde şüpheli tarafından müvekkilinin Instagram hesabına gönderilen kalp işareti, nice ass (Güzel eşek), gül işareti, maşallah' ifadelerinin cinsel taciz, hakaret ve kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarını içerdiği iddiasıyla şikayetçi olduğu belirtildi.
Şüphelinin eylemi değerlendirildiğinde cinsel taciz iddiası gündeme gelecek ise de olayda suç kastının varlığına dair yeterli emare görülemediği de karar yazısında belirtildi.
Açıklamada "Her konan gül işareti ya da her söylenen maşallah sözünün cinsel taciz amacı taşımayacağından suçun unsurları oluşmadığından şüpheli hakkında atılı suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi" denildi.