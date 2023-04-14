  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Fenomenle aşk yaşayan Kerem Bürsin'den dev yatırım

Fenomenle aşk yaşayan Kerem Bürsin'den dev yatırım

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Kerem Bürsin'den milyonluk yatırım geldi.

Fenomenle aşk yaşayan Kerem Bürsin'den dev yatırım - Resim: 1

Kerem Bürsin'in geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşk haberlerinin ardından Kerem Bürsin cephesinden milyonluk bir yatırım haberi geldi.

1 / 9
Fenomenle aşk yaşayan Kerem Bürsin'den dev yatırım - Resim: 2

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'dan sonra 'Sen Çal Kapımı' dizinin setinde tanıştığı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Oyuncu çift ilişkilerini Maldivler tatili ile ilan etmişti.

2 / 9
Fenomenle aşk yaşayan Kerem Bürsin'den dev yatırım - Resim: 3

2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen gözde çift, geçtiğimiz mart ayında da yollarını ayırmıştı.

3 / 9
Fenomenle aşk yaşayan Kerem Bürsin'den dev yatırım - Resim: 4

 Kerem Bürsin, en son Danla Biliç'le anılmıştı. Danla Biliç ise bu iddialara da kahkahayı patlatmıştı.

4 / 9