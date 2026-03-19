Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan ihanet iddiaları ve boşanma davası sonrası dikkat çeken hamle
Magazin dünyasında fırtınalar koparan Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın cephesinden ezber bozan bir hamle geldi. "İhanet" iddiaları, karşılıklı ağır suçlamalar ve açılan boşanma davasıyla günlerce konuşulan çift, tüm gerilimi geride bırakarak barıştıklarını ilan etti.
Rahmetli Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın arasındaki "ihanet" krizi tatlıya bağlandı. Geçtiğimiz haftalarda karşılıklı sert açıklamalarla boşanma davası açan ikili, doğum günü kutlamasında bir araya gelerek barıştıklarını duyurdu.
Merhum sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur’un evliliğinde yaşanan kriz, beklenmedik bir mutlu sonla noktalandı. Nişantaşı sokaklarındaki tartışmaları ve "davayı ben açtım" atışmalarıyla hafızalara kazınan çift, yeniden "biz" dedi.
Muhammet Aydın’ın "Ben seni sadece sevmedim, sana ait olmayı seçtim" sözleriyle yaptığı duygusal paylaşım ve Tuğçe Tayfur’un hamlesi magazin gündemine bomba gibi düştü.
Boşanma sürecinde birbirlerine ağır ithamlarda bulunan çiftten Muhammet Aydın, eşi Tuğçe Tayfur’un doğum gününü kutlayarak barışmayı resmileştirdi.