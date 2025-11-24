Ferdi Tayfur'un mirası kavgasında; oğlunun hamlesine kızından jet hızında karşılık geldi
Türkiye'de arabeskin efsane isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un Oğlu Ferdi Taha Tayfur, eserleri Ferdifon çatısı altında topladığını açıklarken; kızı Tuğçe Tayfur, şirketin dijital haklarına hukuki tedbir konulduğunu duyurdu.
Arabeskin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 2 Ocak'ta aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından ailesi arasındaki miras anlaşmazlığında yeni perde. Ocak ayında vefat eden ve vasiyeti Şubat ayında açıklanan Ferdi Tayfur'un 3 milyar TL'yi bulduğu iddia edilen mal varlığı ise çok konuşulmuştu.
Ferdi Tayfur'un vasiyetine göre; Ferdi Tayfur’un Yalova ve İstanbul’daki bazı taşınmazları; Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlanmıştı. Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir daire; Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki sekiz villa; LÖSEV’e, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakılmıştı. Sanatçının diğer mal varlıkları ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak verilmişti.
Vasiyet listesinde; oğlu Timur Turanbayburt ile sağlığında davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın yer almadığı ortaya çıkmıştı. Tuğçe Tayfur, miras yüzünden akrabalarıyla mahkemelik olmuştu.
Ferdi Tayfur'un oğlu Ferdi Taha Tayfur’un, tüm eserleri "Ferdifon" çatısı altında topladığı yönündeki açıklamasına, kızı Tuğçe Tayfur sert tepki göstererek hukuki süreç başlattığını duyurdu.