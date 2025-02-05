Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı: Servetini kime bıraktı?
2 Ocak'ta aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Tayfur, mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e, kalan kısmını ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bıraktığı belirtildi. Vasiyete aile fertlerinden Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'ın avukatı tarafından itiraz edildi.
"Çeşme", "Hatıran yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de özledim" gibi şarkılarıyla tanınan arabesk müziğin kralı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ölümüyle sanat camiasına yasa boğan Ferdi Tayfur, binlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Tayfur'un 3 milyar TL'yi bulduğu iddia edilen mal varlığı ise çok konuşulmuştu. Usta sanatçının basın danışmanı ve aynı zamanda yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklandığını duyurdu.
Gözalıcı'nın aktardığına göre Ferdi Tayfur'un vasiyeti şöyle:
"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."
Gözalıcı'nın paylaşımında Zeliha Tayfur, Tuğba Dınız, Funda Doğrul, Ferdi Taha Tayfur ve Nilüfer Gözalıcı'nın ismine yer verdi. Kızı Tuğçe Tayfur ve Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu Timur Tayfur'un isminin geçmemesi dikkat çekti.