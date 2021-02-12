FETÖ'cü Enes Kanter, Rockefeller'in torununa maklube yaptırdı
FETÖ'cü Enes Kanter, dünyanın en zengin ailelerinden Rockefeller'ın torunu Ariana ile aşk yaşayamaya başlamıştı. Kanter, Ariana'ya FETÖ'cülerin vazgeçilmez yemeği maklubeyi yaptırdığı görüntüleri paylaştı.
NBA'de forma giyen FETÖ'cü Enes Kanter, David Rockefeller'ın torunu olan sevgilisi Ariana'ya "maklube" yaptırdı. FETÖ'cülerin vazgeçilmez yemeğinin tadına bakan Kanter, görüntülere sosyal medya hesabında yer verdi.
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Enes Kanter, kısa süre önce dünyanın en zengin ailesi olarak kabul edilen Rockefeller'ların torunu Ariana Rockefeller ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Ariana Rockefeller, sivil toplumla iç içe bir hayırsever (philanthropist) olarak tanınıyor. 2019 yılında yatırımcı Matthew Bucklin'den boşanan Rockefeller'ın ismi uzun zamandır kimse ile birlikte geçmiyordu. Kanter'in ise ünlü güreşçi Dana Brooke'dan Aralık ayında ayrıldığı; ayrılık nedeninin Kanter'in Brooke'u aldatması olduğu konuşuldu.