  4. Feyyaz Yiğit ilk kez açıkladı: Gibi dizisi neden bitti ?

Gibi dizinin başrol oyuncusu ve senaristi Feyyaz Yiğit dizinin neden bitirildiğini açıkladı.

Feyyaz Yiğit ilk kez açıkladı: Gibi dizisi neden bitti ? - Resim: 1

6 sezon 68 bölümden oluşan Gibi dizisinin ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde, son bölümü ise 6 Haziran 2025 tarihinde yayımlandı.

Feyyaz Yiğit ilk kez açıkladı: Gibi dizisi neden bitti ? - Resim: 2

Dizide, Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un günlük yaşamları, alışılmadık olaylara verdikleri tepkiler ve aralarındaki dinamikler konu ediyordu.

Feyyaz Yiğit ilk kez açıkladı: Gibi dizisi neden bitti ? - Resim: 3

Dizide Yılmaz karakterine hayat veren Feyyaz Yiğit, İlkkan’ı canlandıran Kıvanç Kılınç ve Ersoy’u oynayan Ahmet Kürşat Öçalan başrolde yer alıyordu.

Feyyaz Yiğit ilk kez açıkladı: Gibi dizisi neden bitti ? - Resim: 4

İbrahim Selim’in YouTube’de yayımlanan programına konuk olan Gibi dizisinin başrol oyuncusu ve senaristi Feyyaz Yiği dizinin neden bittiğini ilk kez açıkladı.

