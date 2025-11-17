Feyyaz Yiğit ilk kez açıkladı: Gibi dizisi neden bitti ?
Gibi dizinin başrol oyuncusu ve senaristi Feyyaz Yiğit dizinin neden bitirildiğini açıkladı.
6 sezon 68 bölümden oluşan Gibi dizisinin ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde, son bölümü ise 6 Haziran 2025 tarihinde yayımlandı.
1 / 13
Dizide, Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un günlük yaşamları, alışılmadık olaylara verdikleri tepkiler ve aralarındaki dinamikler konu ediyordu.
2 / 13
Dizide Yılmaz karakterine hayat veren Feyyaz Yiğit, İlkkan’ı canlandıran Kıvanç Kılınç ve Ersoy’u oynayan Ahmet Kürşat Öçalan başrolde yer alıyordu.
3 / 13
İbrahim Selim’in YouTube’de yayımlanan programına konuk olan Gibi dizisinin başrol oyuncusu ve senaristi Feyyaz Yiği dizinin neden bittiğini ilk kez açıkladı.
4 / 13