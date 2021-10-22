Feyza Aktan ile Özcan Deniz'in kavga anının görüntüleri ortaya çıktı
Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aktan’ın Deniz’e tokat attığı ve kıyafetini parçaladığı görülüyor.
İddialara göre, oyuncu Özcan Deniz, 15 Eylül günü oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzere eski eşi Feyza Aktan'ın evine gitti.
1 / 9
Deniz'in eve gitmesinden bir süre sonra, ikili arasında tartışma yaşandı. Evin kapısının önünde yaşanan tartışmada, Aktan, Deniz'e tokat atarak kıyafetini parçaladı.
2 / 9
Yaşanan olayın ardından Deniz, karakola giderek Aktan'dan şikayetçi oldu.
3 / 9
<iframe frameborder="0" width="100%" height="360px" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8510vt?queue-autoplay-next=0" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
4 / 9