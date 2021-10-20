Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'e tokatlı saldırı
Velayet davasında karşı karşıya gelen Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. İddiaya göre çocuğunu görmek için eski eşinin evine giden Özcan Deniz tartışma sırasında önce tokat yedi, ardından kıyafetleri parçalandı. Deniz'in şikayetçi olduğu öğrenildi.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, eski eşinden dayak yedi. Olay 15 Eylül günü yaşandı. Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan'dan olan çocuğu Kuzey Deniz'in okulundan arandı. Okul müdürü, ünlü şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi.
Bunun üzerine eski eşinin evine giderek oğlunu görmek isteyen Özcan Deniz, oğlunun halen pijamalarla olduğunu gördü. İkili arasında tartışma yaşandı.
DARP EDİLDİ
İddiaya göre, Özcan Deniz'in oğlu babasına gelmek istediğinde ise Feyza Aktan öfke patlaması yaşadı. Önce eski eşine tokat atan genç kadın, ardından Deniz'in kıyafetlerini parçaladı.
Evden çıkarak kendisine gelmek isteyen oğlunu ise kolundan tutarak çektiği sırada yine iddiaya göre küçük çocuk kafasını kapıya çarptı. Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile tartıştıklarını kendisini darp ettiğini ve ablası Eda Aktan'ın da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.