Feyza Altun: ''Dilan Polat'la bir daha görüşürsem yüzüme tükürsünler''
Dilan Polat ile canlı yayın yapan ve eleştirilerin hedefi olan Avukat Feyza Altun, ''Dilan Polat ile bir daha görüşürsem yüzüme tükürsünler'' dedi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 9.5 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen fenomen Dilan Polat ile geçtiğimiz günlerde canlı yayın yapan Avukat Feyza Altun, gelen tepkilere yanıt verdi.
Sözcü TV’de katıldığı “Gördüm Duydum Konuştum” programında konuşan Altun, Polat ile ikinci kez buluştuğunu belirterek şunları söyledi:
"BENİM ÜZERİMDEN KENDİSİNİ AKLAMAYA ÇALIŞIYOR"
"Kimseden para almadım. Fikirlerim de değişmedi. Dilan Polat'ı iki kere canlı gördüm. İlk görüşmemizdeki sarılmamızda çok ağlıyordu. Ağlayan bir insanı itemezsiniz. Bu ikinci görüşmemdi. Çok kötü hissettiğini söyleyerek çağırdı. Gitmek istemedim ısrar etti. Evinin adresini bile bilmiyordum.
'Eğer videoya çekmeyeceksen sağlığını merak ettiğim için gelirim' dedim. 'Sen nefret objesi olmuş bir insansın bu kadar cahil olmamalısın. Senin kocan vergi kaçırıyor, kara paradan yargılanıyorsunuz, bu memleket sana asla sempati duymayacak. Sizin paranız helal değil' dedim.