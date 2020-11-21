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  3. 21 Kasım 2020 12:10

Feyza Çıpa’dan ayrılan Kutsi yeni bir aşka yelken açtı

Oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ürek ile aşk yaşamaya başladı.

Feyza Çıpa’dan ayrılan Kutsi yeni bir aşka yelken açtı

Oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ürek ile aşk yaşamaya başladı.

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Feyza Çıpa’dan ayrılan Kutsi yeni bir aşka yelken açtı

Posta'nın haberine göre; yedi yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan 6 ay önce ayrılan Kutsi, karantina günlerini yalnız geçirdi. Oyuncu, şimdilerde rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı.

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Feyza Çıpa’dan ayrılan Kutsi yeni bir aşka yelken açtı

'Benim Adım Melek' adlı dizide Halil Şirhan karakterini canlandıran Kutsi, gönlünü aynı dizide rol alan çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesine kaptırdı.

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Feyza Çıpa’dan ayrılan Kutsi yeni bir aşka yelken açtı

Sibel Ülker'in Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını paylaşması aşkı ortaya çıkardı.

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