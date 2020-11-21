Feyza Çıpa’dan ayrılan Kutsi yeni bir aşka yelken açtı
Oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ürek ile aşk yaşamaya başladı.
Oyuncu ve şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ürek ile aşk yaşamaya başladı.
Posta'nın haberine göre; yedi yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan 6 ay önce ayrılan Kutsi, karantina günlerini yalnız geçirdi. Oyuncu, şimdilerde rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı.
'Benim Adım Melek' adlı dizide Halil Şirhan karakterini canlandıran Kutsi, gönlünü aynı dizide rol alan çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesine kaptırdı.