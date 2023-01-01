Filenin Sultanı isyan etti! Sapık kabusu yüzünden sokağa çıkamıyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı smaçörü Hande Baladın, sosyal medyadan gelen taciz mesajlarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulundu.
Başarılı milli voleybolcu Hande Baladın'ın başı bir süredir sosyal medyadan aldığı mesajlarla dertte.
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Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Instagram hesabında yaklaşık 800 bin takipçisi bulunan güzel oyuncuya, saplantılı kişiler tarafından birçok cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve tehdit mesajları geliyor.
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Tacizcilerden birinin ısrarcı ve tehditkar mesajlarının ardından soluğu adliyede alan ünlü oyuncu, antrenmana gidemeyecek hale geldiğini belirterek kendisini taciz eden kullanıcıdan şikayetçi oldu.
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Soruşturma kapsamında taciz içerikli mesajları gönderen kişinin hukuk fakültesi öğrencisi Sergen G. olduğu ortaya çıktı.
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