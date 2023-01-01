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  4. Filenin Sultanı isyan etti! Sapık kabusu yüzünden sokağa çıkamıyor

Filenin Sultanı isyan etti! Sapık kabusu yüzünden sokağa çıkamıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı smaçörü Hande Baladın, sosyal medyadan gelen taciz mesajlarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulundu.

Filenin Sultanı isyan etti! Sapık kabusu yüzünden sokağa çıkamıyor - Resim: 1

Başarılı milli voleybolcu Hande Baladın'ın başı bir süredir sosyal medyadan aldığı mesajlarla dertte. 

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Filenin Sultanı isyan etti! Sapık kabusu yüzünden sokağa çıkamıyor - Resim: 2

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Instagram hesabında yaklaşık 800 bin takipçisi bulunan güzel oyuncuya, saplantılı kişiler tarafından birçok cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve tehdit mesajları geliyor.

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Filenin Sultanı isyan etti! Sapık kabusu yüzünden sokağa çıkamıyor - Resim: 3

Tacizcilerden birinin ısrarcı ve tehditkar mesajlarının ardından soluğu adliyede alan ünlü oyuncu, antrenmana gidemeyecek hale geldiğini belirterek kendisini taciz eden kullanıcıdan şikayetçi oldu.

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Filenin Sultanı isyan etti! Sapık kabusu yüzünden sokağa çıkamıyor - Resim: 4

Soruşturma kapsamında taciz içerikli mesajları gönderen kişinin hukuk fakültesi öğrencisi Sergen G. olduğu ortaya çıktı.

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