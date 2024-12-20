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Filenin Sultanı Zehra Güneş mankenlere taş çıkardı

Dünyanın En Zengin Kadın Voleybolcular Listesi'ne de giren A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldız ismi Filenin Sultanı Zehra Güneş son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Filenin Sultanı Zehra Güneş mankenlere taş çıkardı - Resim: 1

Milletler Ligi (VNL) ve Avrupa Şampiyonası zaferleriyle spor tarihine geçen, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4'üncü olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımızın sultanlarından Zehra Güneş sosyal medyada yayınladığı pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş mankenlere taş çıkardı - Resim: 2

Siyah mini elbisesini, siyah ince çorabı ve kırmızı çantası ile kombinleyken Zehra Güneş'in karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş mankenlere taş çıkardı - Resim: 3

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'her hali olay', 'çok samimi ve sempatik', 'hem asil hem şık' gibi yorumlar yapıldı.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş mankenlere taş çıkardı - Resim: 4
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