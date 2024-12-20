Filenin Sultanı Zehra Güneş mankenlere taş çıkardı
Dünyanın En Zengin Kadın Voleybolcular Listesi'ne de giren A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldız ismi Filenin Sultanı Zehra Güneş son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Milletler Ligi (VNL) ve Avrupa Şampiyonası zaferleriyle spor tarihine geçen, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4'üncü olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımızın sultanlarından Zehra Güneş sosyal medyada yayınladığı pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
1 / 6
Siyah mini elbisesini, siyah ince çorabı ve kırmızı çantası ile kombinleyken Zehra Güneş'in karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
2 / 6
Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'her hali olay', 'çok samimi ve sempatik', 'hem asil hem şık' gibi yorumlar yapıldı.
3 / 6
4 / 6