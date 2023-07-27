  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Filenin Sultanları tatilde: Milli voleybolcumuz Hande Baladın'dan bikinili pozlar

Filenin Sultanları tatilde: Milli voleybolcumuz Hande Baladın'dan bikinili pozlar

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluk kupasının ve altın madalyanın sahibi olan Filenin Sultanları şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.

Filenin Sultanları tatilde: Milli voleybolcumuz Hande Baladın'dan bikinili pozlar - Resim: 1

Milli Takım, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluk unvanını almıştı. Filenin Sultanları tatilin tadını çıkarırken, Hande Baladın'dan birbirinden özel kareler geldi.

1 / 21
Filenin Sultanları tatilde: Milli voleybolcumuz Hande Baladın'dan bikinili pozlar - Resim: 2

Ünlü voleybolcu bikinili pozlarını paylaştı. 

2 / 21
Filenin Sultanları tatilde: Milli voleybolcumuz Hande Baladın'dan bikinili pozlar - Resim: 3

Hande Baladın'ın gönderisine binlerce beğeni geldi.

3 / 21
Filenin Sultanları tatilde: Milli voleybolcumuz Hande Baladın'dan bikinili pozlar - Resim: 4

Kusursuz fiziği ile mest eden Hande Baladın çok sayıda yorum da aldı. 

4 / 21