Filenin Sultanları tatilde: Milli voleybolcumuz Hande Baladın'dan bikinili pozlar
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında Çin'i 3-1 yenerek şampiyonluk kupasının ve altın madalyanın sahibi olan Filenin Sultanları şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor.
Milli Takım, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluk unvanını almıştı. Filenin Sultanları tatilin tadını çıkarırken, Hande Baladın'dan birbirinden özel kareler geldi.
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Ünlü voleybolcu bikinili pozlarını paylaştı.
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Hande Baladın'ın gönderisine binlerce beğeni geldi.
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Kusursuz fiziği ile mest eden Hande Baladın çok sayıda yorum da aldı.
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