Filiz Akın'a benzemek için 10 ameliyat geçirmişti: Seyhan Soylu'dan bikinili tatil pozları

Seyhan Soylu, Filiz Akın'a benzemek için 10 ameliyat birden geçirdi ve inanılmaz bir değişime imza attı. Al Sana haber sunucusu olan Sisi geçtiğimiz gün ise kempo milli takımımızla Tunus'a gitti. Seyhan Soylu "Tunus’un Hamamet şehrinde Dünya Kempo müsabakasında Türkiye’den uluslarası 6 hakemden biri oldum" diyerek yaptığı paylaşımlarla olay oldu.