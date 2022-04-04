Film, senaryo, oyuncu, yönetmen... İşte yılın en kötüleri

Her yıl Oscar Töreni'nden bir gün önce açıklanan Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nin bu yılki 'kazananları' belli oldu. Oscar'lı oyuncu Jared Leto'nun Ridley Scott imzalı House of Gucci filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Razzie'ye layık görülmesi bu yılın sürprizi oldu. İşte 42. Altın Ahududu Ödülleri'nin kazananları: