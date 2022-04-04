Film, senaryo, oyuncu, yönetmen... İşte yılın en kötüleri
Her yıl Oscar Töreni'nden bir gün önce açıklanan Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri sahiplerini buldu. İşte yılın en kötüleri...
Her yıl Oscar Töreni'nden bir gün önce açıklanan Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nin bu yılki 'kazananları' belli oldu. Oscar'lı oyuncu Jared Leto'nun Ridley Scott imzalı House of Gucci filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Razzie'ye layık görülmesi bu yılın sürprizi oldu. İşte 42. Altın Ahududu Ödülleri'nin kazananları:
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En Kötü Film - Diana the Musical
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En Kötü Yönetmen - Christopher Ashley | Diana the Musical
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En Kötü Erkek Oyuncu - LeBron James | Space Jam: A New Legacy
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