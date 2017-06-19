Fi'nin sezon finalinde bomba hata !
İnternet dizisi ''Fİ''nin sezon finali bölümündeki bir hata izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç ve Mehmet Günsür'ün rol aldığı 'Fi' dizisi, önceki gün yayınlanan 12'inci bölümüyle sezon finali yaptı.
Kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından izlenen sezon finalindeki bir hata dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.
Dizide 'Duru' karakterine hayat veren Serenya Sarıkaya, duştan bornozuyla çıktı. Söz konusu sahnede, güzel oyuncunun yüzünde allık olması ve makyajının bozulmaması şaşkınlık yarattı.