  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Haziran 2017 11:28

Fi'nin sezon finalinde bomba hata !

İnternet dizisi ''Fİ''nin sezon finali bölümündeki bir hata izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Fi'nin sezon finalinde bomba hata !

Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç ve Mehmet Günsür'ün rol aldığı 'Fi' dizisi, önceki gün yayınlanan 12'inci bölümüyle sezon finali yaptı.

1/ 8
Fi'nin sezon finalinde bomba hata !

Kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından izlenen sezon finalindeki bir hata dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

2/ 8
Fi'nin sezon finalinde bomba hata !

Dizide 'Duru' karakterine hayat veren Serenya Sarıkaya, duştan bornozuyla çıktı. Söz konusu sahnede, güzel oyuncunun yüzünde allık olması ve makyajının bozulmaması şaşkınlık yarattı.

3/ 8
Fi'nin sezon finalinde bomba hata !

4/ 8