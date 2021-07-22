Fit görünümü ile dikkat çeken 54 yaşındaki Salma Hayek'in sırrı
Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Hollywood'un sevilen ismi Salma Hayek, fit vücudunun sırrını paylaştı.
Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Hollywood'un sevilen ismi Salma Hayek, gençliğinin ve fit vücudunun sırrını paylaştı.
54 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle dikkat çeken Hayek'in fit kalabilmek için uyguladığı son derece basit yöntemler var.
SADECE 5 DAKİKA
Independent Türkçe'nin haberine göre Hayek "Yogayı seviyorum ve 5 dakikalık, tüm vücudumu çalıştıran bir egzersiz rutini icat ettim. Ertesi gün ağrı oluyor ama yaparken bunu hissetmiyorsunuz" dedi. Hayek, orta yaşlı olmayı sevdiğini söylese de yaşı ilerledikçe kendisini zorlamanın da güçleştiğini ifade etti.
Hayek şu açıklamayı yaptı: 54 yaşında olmayı seviyorum. Bu bir başarı. 30'uma bastığımda bundan nefret etmiştim. Bir kriz yaşamıştım. Fakat 50'li yaşlarıma bayılıyorum. Her şeye sahipmişim gibi hissediyorum. Gerçekten memnunum ve huzurlu hissediyorum ama gelişme konusunda her zaman takıntılı olacağım. 'Tamam, şimdi bunu başardın, nasıl daha iyi olmaya ve hayatında farklı yönlerde gelişmeye devam edebilirsin?' diye düşünüyorum.