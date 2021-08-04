Forbes dergisi Rihanna'yı milyarder ilan etti
Forbes dergisi, Ünlü şarkıcı Rihanna'nın 1,7 milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübüne girdiğini duyurdu.
RESMEN MİLYARDER
Gerçek adı Robyn Fenty olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Forbes dergisi tarafından resmen milyarder ilan edildi.
2017’de kurduğu Fenty Beauty markasıyla müzikten sonra güzellik dünyasında da başarıyı yakalayan Barbadoslu şarkıcı, artık milyarderler kulübünde.
Forbes dergisine göre 1,7 milyar dolarlık serveti olan 33 yaşındaki Rihanna, dünyanın en zengin kadın müzisyeni ve televizyoncu Oprah Winfrey’den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı.
Rihanna, zenginliğinin kaynağını sadece müziğe borçlu değil. Servetinin 1,4 milyar dolarlık kısmı, şu anda yüzde 50’lik hisse sahibi olduğu Fenty Beauty markasından geldi. Rihanna, servetinin kalanını da sahibi olduğu iç çamaşırı markası Savage x Fenty’den ve tabii müzik ve oyunculuk kariyerindeki gelirlerinden elde etti.
Rihanna, Fenty Beauty markasının yarısını dünyanın ikinci en zengin insanı Bernard Arnault’un sahibi olduğu LVMH şirketine sattı. 2018’de marka, 550 milyon dolarlık gelir elde etti.
LVMH şirketi, Rihanna dışında başka ünlülerin de markalarından hisse satın aldı. LVMH, aynı zamanda Kylie Jenner’ın Kylie Cosmetics, Kim Kardashian’ın KKW Beauty ve Jessica Alba’nın Honest Company şirketlerinde de çatı görevi görüyor.