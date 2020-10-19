Fotoğraflarını satarak para kazanan model: En çok o pozu istiyorlar
Vücudunun tamamına dövme yaptıran ve çıplak fotoğraflarını satarak para kazanan Instagram modeli, hayranlarının en çok ayaklarının fotoğrafını istediğini söyledi.
Eski Alman model Mara Inkperial, daha önce tamamını dövme yaptırdığı vücudunun resimleri yüzbinlerce beğeni alınca bazı hayranları kendisinden fotoğraf istedi.
Mara, çıplak fotoğraf ve videoların satıldığı siteye üye olup hayranlarına özellikle ayaklarının fotoğraflarını satarak yüz binlerce dolar gelir etmeye başladı.
Son paylaştığı dövmeli ayak fotoğrafı yaklaşık 127 bin beğeni alan modelin fotoğrafını beğenen tüm hayranları fotoğrafı satın almaya kalksalar model, bir ayda yaklaşık 500 bin dolar kazanacak.