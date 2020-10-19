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  3. 19 Ekim 2020 16:16

Fotoğraflarını satarak para kazanan model: En çok o pozu istiyorlar

Vücudunun tamamına dövme yaptıran ve çıplak fotoğraflarını satarak para kazanan Instagram modeli, hayranlarının en çok ayaklarının fotoğrafını istediğini söyledi.

Fotoğraflarını satarak para kazanan model: En çok o pozu istiyorlar

Eski Alman model Mara Inkperial, daha önce tamamını dövme yaptırdığı vücudunun resimleri yüzbinlerce beğeni alınca bazı hayranları kendisinden fotoğraf istedi.

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Fotoğraflarını satarak para kazanan model: En çok o pozu istiyorlar

Mara, çıplak fotoğraf ve videoların satıldığı siteye üye olup hayranlarına özellikle ayaklarının fotoğraflarını satarak yüz binlerce dolar gelir etmeye başladı.

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Fotoğraflarını satarak para kazanan model: En çok o pozu istiyorlar

Son paylaştığı dövmeli ayak fotoğrafı yaklaşık 127 bin beğeni alan modelin fotoğrafını beğenen tüm hayranları fotoğrafı satın almaya kalksalar model, bir ayda yaklaşık 500 bin dolar kazanacak.

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Fotoğraflarını satarak para kazanan model: En çok o pozu istiyorlar

Mara, hayranlarının kendisine ayak ve ayak parmaklarının kendilerini tahrik ettiğini bunun üzerine isteyen hayranına ayaklarının fotoğraflarını sattığını söyledi.

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