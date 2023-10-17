FOX dizisi reytinglere yenik düştü! Ekrana veda ediyor

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Serkan Çayoğlu, Arzu Gamze Kılın, Alptekin Serdengeçti, Zeynep Köse, Mehmet Aykaç, Betül Çobanoğlu, Sanem Babi ve Nazlı Bulum gibi isimlerin paylaştığı Kader Bağları dizisi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadığı için final yapıyor.