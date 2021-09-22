Fox Tv Yasak Elma reytinglerine Nesrin Cavadzade şoku: Şahika gidince reytingler alt üst oldu

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizi Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cavadzade'nin gidişi sonrasında Yasak Elma reytingleri alt üst olurken sosyal medyadan oyuncuya büyük bir baskı yapıldığı iddia edildi. Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Şahika karakteriyle adından sıkça söz ettirmeyi başaran Nesrin Cavadzade’nin adı önce Üç Kuruş şimdi de Kaderimin Oyunu ile anılmaya başlandı. Yasak Elma’da reytingler adeta dip yaparken bunun tek sebebi olarak Şahika gösterildi.