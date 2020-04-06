FOX TV'den 'Mucize Doktor' kararı!
FOX TV ekranlarında farklı senaryosu ile ses getiren dizi Mucize Doktor 28. bölümü ile ekran macerasına ara vermişti. Dizinin yeni bölümleri hakkında son açıklama ise kanaldan geldi.
Daha ilk bölümü ile Fox ekranlarında fark yaratan dizi Mucize Doktor, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile her hafta seyirciden tam not almayı başardı.
Kore uyarlaması olan dizinin konusu kadar karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. İzleyici ise dizinin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyor.
Tüm dünyayı saran koronavirüs salgının ülkemizde de giderek artmasının ardından dizi setleri bir bir durdu. Mucize Doktor dizisi de 28. son bölümün ardından ekran macerasına mola vermek zorunda kalan dizilerden oldu.