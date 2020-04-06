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  3. 06 Nisan 2020 10:15

FOX TV'den 'Mucize Doktor' kararı!

FOX TV ekranlarında farklı senaryosu ile ses getiren dizi Mucize Doktor 28. bölümü ile ekran macerasına ara vermişti. Dizinin yeni bölümleri hakkında son açıklama ise kanaldan geldi.

FOX TV'den 'Mucize Doktor' kararı!

Daha ilk bölümü ile Fox ekranlarında fark yaratan dizi Mucize Doktor, senaryosu ve oyuncu kadrosu ile her hafta seyirciden tam not almayı başardı. 

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FOX TV'den 'Mucize Doktor' kararı!

Kore uyarlaması olan dizinin konusu kadar karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. İzleyici ise dizinin yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyor.

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FOX TV'den 'Mucize Doktor' kararı!

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgının ülkemizde de giderek artmasının ardından dizi setleri bir bir durdu. Mucize Doktor dizisi de 28. son bölümün ardından ekran macerasına mola vermek zorunda kalan dizilerden oldu. 

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FOX TV'den 'Mucize Doktor' kararı!

2 haftadır ekrana gelmeyen dizinin yeni bölümleri ne zaman çekilecek diye beklerken dizinin takipçilerini üzecek bir karar FOX TV'den geldi. 

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