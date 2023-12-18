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FOX TV'nin bir dizisi daha reytinglere yenildi

Ekranlarda yaprak dökümü sürerken, FOX Tv, reyting düşüşü nedeniyle 'Adım Farah' dizisi için final kararı verdi. Kanal, projenin ekran macerasının 27. bölümde sona ermesini kararlaştırdı.

FOX TV'nin bir dizisi daha reytinglere yenildi - Resim: 1

FOX'ta ekrana gelen “Adım Farah” dizisi, yurt dışı satışlarından dolayı çarşamba gününden cumartesine alınmıştı. 

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FOX TV'nin bir dizisi daha reytinglere yenildi - Resim: 2

26 bölüm olarak belirlenen final bölüm sayısının reytinglerinin yükselmesi halinde uzatılması planlanmıştı.

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FOX TV'nin bir dizisi daha reytinglere yenildi - Resim: 3

26. Bölümü yaklaşınca da 25. Bölümün reytingleri önem teşkil etti.

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FOX TV'nin bir dizisi daha reytinglere yenildi - Resim: 4

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sabah yapım şirketi ve kanal görüşerek son kararı verdi.

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