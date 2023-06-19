FOX TV'nin iddialı dizisi Tetikçinin Oğlu final yaptı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek'in yönettiği dizi için sessiz sedasız final kararı alınarak ekibe duyuruldu. Öte yandan final yapmadan bitirilen diziyle ilgili kulislerde Timuçin Esen'siz sadece Şevket Çoruh'la devam etmesi planlanan yeni bir hikayenin yazılmasının da gündemde olduğu iddia ediliyor.