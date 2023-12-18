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Fransa'nın güzellik kraliçesi ülkeyi ikiye böldü

Fransa'da düzenlenen güzellik yarışmasında tacı kazanan isim Eva Gilles oldu. Kısa saçlarıyla dikkat çeken Gilles, ülkede tartışmalara yol açtı.

Fransa'nın güzellik kraliçesi ülkeyi ikiye böldü - Resim: 1

Fransa'da düzenlenen güzellik yarışmasının kazananı Eva Gilles adındaki model oldu. Yarışmanın 103 yıllık tarihinde ilk kez kısa saçlı bir adayın zaferi kazanmasına çok sayıda tepki geldi.

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Fransa'nın güzellik kraliçesi ülkeyi ikiye böldü - Resim: 2

Gilles'ın yarışmayı kazanmasının ardından birçok kullanıcı X hesabından tepki göstererek "Sadece saçı kısa ve farklı diye seçildi" eleştirisinde bulundu. 

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Fransa'nın güzellik kraliçesi ülkeyi ikiye böldü - Resim: 3

Tepkilerin yanı sıra Gilles bir kısmı da güzelliğiyle büyüledi. Modelin tarzını beğenen kullanıcılar "Saçı ayrı kendi ayrı havalı ve güzel" yorumu yaptı.

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Fransa'nın güzellik kraliçesi ülkeyi ikiye böldü - Resim: 4

Fransız siyasetçi Sandrinne Rousseau da Gilles'ı savunarak "2023 yılında Fransa'da kadınlara duyulan saygıyı saçlarının uzunluğuna göre mi ölçüyoruz" dedi.

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