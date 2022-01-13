Fulya Öztürk'ün estetiksiz hali görenleri şaşırttı
'Fulya ile Umudun Olsun' programının sunucusu Fulya Öztürk'ün eski halini görenler hayrete düştü.
Muhabir olduğu dönemde samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Fulya Öztürk, şimdilerde FOX TV ekranlarında Fulya ile Umudun Olsun programını sunuyor.
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Amacının sadece iyilik yapmak olduğunu söyleyen Öztürk, koronaya yakalanmış ve kısa süreliğine ekranlardan uzak kalmıştı.
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Başarılı iş hayatıın yanı sıra ünlü sunucunun sevenleri onun özel hayatını da merak ediyor.
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Programdaki dobra konuşmalarıyla dikkat çken Öztürk'ün yıllar içindeki değişimi ise hayranlarını şaşırttı.
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