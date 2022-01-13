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Fulya Öztürk'ün estetiksiz hali görenleri şaşırttı

'Fulya ile Umudun Olsun' programının sunucusu Fulya Öztürk'ün eski halini görenler hayrete düştü.

Fulya Öztürk'ün estetiksiz hali görenleri şaşırttı - Resim: 1

Muhabir olduğu dönemde samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Fulya Öztürk, şimdilerde FOX TV ekranlarında Fulya ile Umudun Olsun programını sunuyor. 

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Fulya Öztürk'ün estetiksiz hali görenleri şaşırttı - Resim: 2

Amacının sadece iyilik yapmak olduğunu söyleyen Öztürk, koronaya yakalanmış ve kısa süreliğine ekranlardan uzak kalmıştı. 

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Fulya Öztürk'ün estetiksiz hali görenleri şaşırttı - Resim: 3

Başarılı iş hayatıın yanı sıra ünlü sunucunun sevenleri onun özel hayatını da merak ediyor. 

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Fulya Öztürk'ün estetiksiz hali görenleri şaşırttı - Resim: 4

Programdaki dobra konuşmalarıyla dikkat çken Öztürk'ün yıllar içindeki değişimi ise hayranlarını şaşırttı. 

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