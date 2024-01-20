Gaddar dizisinin oyuncuları kimler, konusu ne? Reyting yarışına hızlı başladı
FOX TV'nin yeni dizisi Gaddar, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizi, reytinglerde ilk 10'a girmeyi başardı. Peki Gaddar dizisinin oyuncuları kimler? İşte Gaddar dizisinin kadrosu ve konusu...
Ay Yapım'ın yeni dizisi Gaddar, FOX TV'de ilk bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi isimlerin bulunduğu Gaddar dizisi reytinglerde ilk 10'a girmeyi başardı. Total'de 9'uncu sırada yer alan Gaddar dizisi, ABC'de en çok izlenen dördüncü program oldu.
GADDAR DİZİSİ KONUSU
Asker dönüşü yaşadığı olaylar sonucu acımasız bir katile dönüşen Levent’in hikâyesini konu alan “Gaddar” dizisinde Çağatay Ulusoy ile Sümeyye Aydoğan iki sevgiliyi canlandırıyor.
Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.
AYDAN KARAKTERİ HAKKINDA
Aydan 27-28 yaşlarında tamamen mahalle kültürüyle büyümüş, çok erken yaşta babasını çok haksız bir şekilde kaybetmiş bir kadın. O yüzden hayata karşı bir savaşı var ve asla haksızlıklara boyun eğmeyen bir karakter. Şimdiye kadar oynadığım projelerden onu en büyük ayıran şey de sanırım mahalle kültürüyle büyümüş olması ve içinin bir yerinde eril tarafını sıkı sıkıya tutuyor oluşu.