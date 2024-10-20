Galatasaray'ın yengesi Wanda Nara'dan cesur poz
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin bir dargın bir barışık olduğu eşi Wanda Nara, yine cesur pozuyla adından söz ettirmeyi başardı.
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile Wanda Nara, yaklaşık 3 ay önce boşanacaklarını açıklamıştı. Ünlü isim, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" ifadelerini kullanmıştı.
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Ayrılık açıklaması ardından sakatlık yaşayan ve tedavisi için Arjantin'e giden Mauro Icardi, birkaç kez Wanda Nara ile bir araya gelmişti. Bu görüşmeler sonrası ikilinin barıştığı iddiaları gündem olmuştu.
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Wanda Nara, "Gerçek şu ki, kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Ne olursa olsun, biz bir aileyiz. Beni ve onu tekrar birçok kez bir arada göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.
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Instagram hesabını aktif olarak kullanan Wanda Nara, ateşli pozlarına bir yenisi daha ekledi.
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