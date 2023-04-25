Galatasaray'ın yıldızı Icardi Wanda Nara ile pozunu paylaştı, ortalık yıkıldı!
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medyada sevgilisi Wanda Nara ile paylaştığı pozla ortalığı karıştırdı.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Arjantinli golcü hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara'ya yönelik yaptığı paylaşımda sevgilisine ilan-ı aşk etti.
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"SENİ SEVMEM SENİN SUÇUN"
Wanda Nara ile bir fotoğrafını paylaşan Icardi, "Seni sevmem benim suçum değil; sevdiğim her şeye sahip olman senin suçun" ifadelerini yazdı.
Arjantinli golcünün bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
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