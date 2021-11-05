Galatasarayla anlaşan Burcu Esmersoy'un pozlarına beğeni yağdı

İLGİ GÖRDÜ

45 yaşındaki ünlü manken, kusursuz fiziğiyle Galatasaray ürünlerini tanıttı. Esmersoy'un ürünleri Galatasaraylı taraftarların ilgisini çekti. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Esmersoy, kulüple ticari ilişkilerini daha da ilerletecek.