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  4. Galatasarayla anlaşan Burcu Esmersoy'un pozlarına beğeni yağdı

Galatasarayla anlaşan Burcu Esmersoy'un pozlarına beğeni yağdı

Giyim üzerine Galatasaray'la anlaşma yapan Burcu Esmersoy, Sarı-Kırmızılı koleksiyonuyla taraftarları adeta büyüledi

Burcu Esmersoy ile Merve Göknar'ın giyim markası, Galatasaray ile işbirliği yaptı. Görücüye çıkan 27 parçalık koleksiyon, Galatasaray taraftarının beğenisini topladı.

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İLGİ GÖRDÜ
45 yaşındaki ünlü manken, kusursuz fiziğiyle Galatasaray ürünlerini tanıttı. Esmersoy'un ürünleri Galatasaraylı taraftarların ilgisini çekti. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Esmersoy, kulüple ticari ilişkilerini daha da ilerletecek.

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