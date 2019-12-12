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  3. 12 Aralık 2019 09:14

Güzelliğin Portresi filminin galasına ünlü yağdı

Başrollerini Birkan Sokullu ve Burçin Terzioğlu'nun paylaştığı Güzelliğin Portresi filminin galası yapıldı. Geceye çok sayıda ünlü isim katıldı.

Güzelliğin Portresi filminin galasına ünlü yağdı

Birkan Sokullu, Burçin Terzioğlu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun ve Lara Tonka’nın rol aldığı “Güzelliğin Portresi”nin özel gösterimi önceki akşam yapıldı.

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Güzelliğin Portresi filminin galasına ünlü yağdı

BKM ve CJ Entertainment’in ortak yapımcılığını üstlendiği “Güzelliğin Portresi” filminin özel gösterimi önceki akşam ING Cinecity Etiler Sineması’nda gerçekleşti.

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Güzelliğin Portresi filminin galasına ünlü yağdı

Başrollerini Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Feridun Düzağaç ve Gizem Soysaldı’nı paylaştığı filmin gösterime sanat dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi. Gösterime katılan konuklar arasında Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Meriç Aral, Belçim Bilgin ve Sinem Kobal da yer aldı. Umur Turagay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim filmi yarın vizyona girecek.

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Güzelliğin Portresi filminin galasına ünlü yağdı

SİNEM'E BEBEK SORUSU

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, özel gösterime katılan Sinem Kobal, “Ekranlara ara vermenizin sebebi bebek mi?” sorusunu gülerek geçiştirdi: “Güzel bir galadayız, teşekkür ederim. Onlara destek vermek için geldim.”

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