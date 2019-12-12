Güzelliğin Portresi filminin galasına ünlü yağdı

Başrollerini Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Feridun Düzağaç ve Gizem Soysaldı’nı paylaştığı filmin gösterime sanat dünyasının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi. Gösterime katılan konuklar arasında Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Meriç Aral, Belçim Bilgin ve Sinem Kobal da yer aldı. Umur Turagay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu gerilim filmi yarın vizyona girecek.

