Game of Thrones Emmy Ödülleri'nde 32 dalda aday oldu
Game of Thrones final sezonuyla büyük tepki çekmesine rağmen Emmy Ödülleri'ne yine damga vurdu. En iyi drama dizisi dahil olmak üzere 32 dalda aday olan Game of Thrones, gündeme bomba gibi düştü. Game of Thrones'un final sezonu ve özellikle so
Emmy Ödülleri'nin bu seneki adayları açıklandı. 22 Eylül'de sahiplerini bulacak olan Emmy Ödülleri'nde Game of Thrones en iyi drama dizisi de dahil olmak üzere 32 dalda aday oldu....
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