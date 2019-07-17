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  3. 17 Temmuz 2019 14:35

Game of Thrones Emmy Ödülleri'nde 32 dalda aday oldu

Game of Thrones final sezonuyla büyük tepki çekmesine rağmen Emmy Ödülleri'ne yine damga vurdu. En iyi drama dizisi dahil olmak üzere 32 dalda aday olan Game of Thrones, gündeme bomba gibi düştü. Game of Thrones'un final sezonu ve özellikle so

Game of Thrones Emmy Ödülleri'nde 32 dalda aday oldu

Emmy Ödülleri'nin bu seneki adayları açıklandı. 22 Eylül'de sahiplerini bulacak olan Emmy Ödülleri'nde Game of Thrones en iyi drama dizisi de dahil olmak üzere 32 dalda aday oldu....

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Game of Thrones Emmy Ödülleri'nde 32 dalda aday oldu

Bu yıl 71'incisi düzenlenecek Emmy Ödülleri'nde adaylar şöyle;

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Game of Thrones Emmy Ödülleri'nde 32 dalda aday oldu

EN İYİ DRAMA Better Call Saul Bodyguard Game of Thrones Killing Eve Ozark Pose Succession This Is Us

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Game of Thrones Emmy Ödülleri'nde 32 dalda aday oldu

EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAMA) Emilia Clarke, Game of Thrones Jodie Comer, Killing Eve Viola Davis, How to Get Away With Murder Laura Linney, Ozark Mandy Moore, This Is Us Sandra Oh, Killing Eve Robin Wright, House of Card

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