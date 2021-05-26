Game of Thrones oyuncusu işkence sahnelerini anlattı: 10 saat bağlı kaldım
Game of Thrones dizisinde Septa Unella karakterini canlandıran Hannah Waddingham, işkence sahnesinde 10 saat boyunca tahta masaya bağlı olarak durduğunu, üzerine litrelerce şarap döküldüğünü ifade etti.
Game of Thrones'un oyuncularından Hannah Waddingham, dizinin 5. ve 6. sezonlarındaki işkence sahneleri ve Cersei'nin dizide Septa'dan intikam aldığı sahne hakkında konuştu.
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Sahnede su altında boğulma hissi yaratan 'waterboarding' işkencesine maruz kaldığını anlatan ünlü oyuncu, çekimler sırasında yaşadığı zorluklara değindi.
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Waddingham, "Cersei'nin bana işkence sahnesini çekerken 10 saat boyunca tahta masaya bağlı kaldım ve üzerime litrelerce şarap döküldü" ifadelerini kullandı.
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Yapımcılığı HBO tarafından üstlenilen dizide Lannister Hanedanı'nın kraliçesi Cersei Lannister (Lena Headey) tarafından işkenceye uğradığı sahne hakkında konuşan Waddingham, işkencede tecavüz detayının da olduğunu ancak son anda bundan vazgeçildiğini dile getirdi.
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