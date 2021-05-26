Game of Thrones oyuncusu işkence sahnelerini anlattı: 10 saat bağlı kaldım

Yapımcılığı HBO tarafından üstlenilen dizide Lannister Hanedanı'nın kraliçesi Cersei Lannister (Lena Headey) tarafından işkenceye uğradığı sahne hakkında konuşan Waddingham, işkencede tecavüz detayının da olduğunu ancak son anda bundan vazgeçildiğini dile getirdi.