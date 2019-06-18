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  3. 18 Haziran 2019 14:55

Game Of Thrones yıldızından itiraf

Game of Thrones dizisinin finalini beğenmeyenler arasında dizinin oyuncularından Lena Headey de var. Cersei Lannister karakterine can veren Headey, karakterinin ölüm sahnesini beğenmedi.

Game Of Thrones yıldızından itiraf

Game of Thrones dizisinin finali seyircilerde büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Aynı hayal kırıklığının, dizinin yıldızlarından Lena Headey’de de olduğu anlaşıldı.

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Game Of Thrones yıldızından itiraf

Dizide Cersei Lannister karakterine hayat veren Lena Headey, final sezonunda karakterinin ölümü hakkında konuştu.

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Game Of Thrones yıldızından itiraf

Cersei Lannister karakteri, dizinin final bölümünden önce, üstüne yıkılan binadan dolayı molozların altında kalarak ikiz kardeşi ve aynı zamanda sevgilisi Jaime Lannister’ın (Nikolaj Coster-Waldau) kollarında can vermişti.

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Game Of Thrones yıldızından itiraf

The Guardian gazetesine konuşan 45 yaşındaki İngiliz oyuncu, seyircilerin de daha ses getirici bir sahne beklediği ölüm anı için, “Daha iyi bir ölüm isterdim” dedi.

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