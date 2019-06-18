Game Of Thrones yıldızından itiraf
Game of Thrones dizisinin finalini beğenmeyenler arasında dizinin oyuncularından Lena Headey de var. Cersei Lannister karakterine can veren Headey, karakterinin ölüm sahnesini beğenmedi.
Game of Thrones dizisinin finali seyircilerde büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Aynı hayal kırıklığının, dizinin yıldızlarından Lena Headey’de de olduğu anlaşıldı.
Dizide Cersei Lannister karakterine hayat veren Lena Headey, final sezonunda karakterinin ölümü hakkında konuştu.
Cersei Lannister karakteri, dizinin final bölümünden önce, üstüne yıkılan binadan dolayı molozların altında kalarak ikiz kardeşi ve aynı zamanda sevgilisi Jaime Lannister’ın (Nikolaj Coster-Waldau) kollarında can vermişti.