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  3. 08 Mayıs 2019 12:07

Game of Thrones'ta ejderha 'Rhaegal' böyle öldürülmüş

Game of Thrones'un 8. sezon 4. bölümüne damga vuran ejderhanın (Rhaegal) öldürülmesi ve gemi saldırısı sahnelerinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Game of Thrones'ta ejderha 'Rhaegal' böyle öldürülmüş

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Game of Thrones'ta ejderha 'Rhaegal' böyle öldürülmüş

Game of Thrones'un 8. sezon 4. bölümüne damga vuran ejderhanın (Rhaegal) öldürülmesi ve gemi saldırısı sahnelerinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

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Game of Thrones'ta ejderha 'Rhaegal' böyle öldürülmüş

Game of Thrones’un 8. sezon 4. bölümüne damga vuran sahnelerden biri ejderhanın öldürülmesiydi.

Danimarkalı oyuncu Pilou Asbæk'in canlandırdığı Euron Greyjoy karakteri, 'akrep' denilen bir çeşit silahla Daenerys Targaryen'in ejderhalarından birini vurdu ve öldürdü.

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Game of Thrones'ta ejderha 'Rhaegal' böyle öldürülmüş

HBO'nun yayınladığı Game of Thrones 8. sezon 4. bölüme ait kamera arkası görüntülerinde konuşan Pilou Asbaek, bu sahneden ne kadar etkilendiğini şu sözlerle anlattı:

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