Game of Thrones'ta ejderha 'Rhaegal' böyle öldürülmüş
Game of Thrones'un 8. sezon 4. bölümüne damga vuran ejderhanın (Rhaegal) öldürülmesi ve gemi saldırısı sahnelerinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
Game of Thrones'un 8. sezon 4. bölümüne damga vuran ejderhanın (Rhaegal) öldürülmesi ve gemi saldırısı sahnelerinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
Game of Thrones’un 8. sezon 4. bölümüne damga vuran sahnelerden biri ejderhanın öldürülmesiydi.
Danimarkalı oyuncu Pilou Asbæk'in canlandırdığı Euron Greyjoy karakteri, 'akrep' denilen bir çeşit silahla Daenerys Targaryen'in ejderhalarından birini vurdu ve öldürdü.