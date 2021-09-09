Game of Thrones’un Dağ'ı eridi! 55 kilo verme sırrını açıkladı
Game of Thrones’un dizisinde canlandırdığı Dağ (The Mountain) karakteriyle ünlenen Hafthor Julius Björnsson, boksta kariyer yapmak için sıkı bir çalışmayla 18 ayda 55 kilo verdi. Björnsson, zayıflama ve belirgin karın kaslarına sahip olma sırrını verdi.
Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Dağ (The Mountain) karakteriyle tanınan Hafthor Julius Björnsson, diziden bu yana çok değişti. 18 ayda 55 kilo veren 32 yaşındaki İzlandalı oyuncu ve sporcu, sıkı çalışma sonucunda belirgin karın kaslarına kavuştu.
2018’de araba kaldırma, kaya taşıma, halter kaldırma, kamyon taşıma gibi yarışlara girerek “dünyanın en güçlü adamı” unvanını alan Björnsson, 2020’de 'deadlift'te 501 kilo kaldırmış ve Eddie Hall'un 2016'da 500 kilo kaldıran ilk insan olarak tarihe geçtiği dünya rekorunu kırmayı başarmıştı.
PROFESYONEL BOKSÖRLÜĞE HAZIRLANIYOR
2,06 metre boyunda, 180 kilo olan aktör, boks alanında kendine yeni bir kariyer yapmaya hazırlanırken kilo vermesi gerektiği için sıkı bir çalışma programının içine girdi.
GÜNDE 300 MEKİK ÇEKİYOR
Günde 300 kez mekik çekme hareketi yaparak karın kaslarını güçlendirdiğini söyleyen Björnsson, boks için vücudunu şekillendirirken “en güçlü adam” seçilmek için yaptığından daha fazla çalıştığını anlattı.
12 hafta önce ağırlık kaldırmayı bıraktığını, çünkü artık daha güçlü olması gerekmediğini belirtti. Bunun yerine şınav, mekik çekme gibi vücut hareketlerine yöneldiğini söyledi.
"KARIN KASLARIM ARTIK DAHA BELİRGİN"
Insider’a konuşan Björnsson, “Boks yapmak için çok güçlü karın kaslarına sahip olmak gerekiyor” dedi. Yaptığı mekik hareketiyle karın kaslarında büyük değişim meydana geldiğini söyleyen Björnsson, “Karın kaslarım artık daha belirgin ve daha güzel, daha önce gözle görülür değildi” diye konuştu.