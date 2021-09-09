Game of Thrones’un Dağ'ı eridi! 55 kilo verme sırrını açıkladı

GÜNDE 300 MEKİK ÇEKİYOR

Günde 300 kez mekik çekme hareketi yaparak karın kaslarını güçlendirdiğini söyleyen Björnsson, boks için vücudunu şekillendirirken “en güçlü adam” seçilmek için yaptığından daha fazla çalıştığını anlattı.

12 hafta önce ağırlık kaldırmayı bıraktığını, çünkü artık daha güçlü olması gerekmediğini belirtti. Bunun yerine şınav, mekik çekme gibi vücut hareketlerine yöneldiğini söyledi.