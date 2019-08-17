Game of Thrones’un devam filminden ilk görüntü
Game of Thrones’un devam dizisinde başrolde olan Naomi Watts’lı ilk görüntüleri sızdı. HBO’nun Game of Thrones’un öncesini anlatacak ve başrolünde Naomi Watts'ın olduğu devam dizisinden ilk görüntü sosyal medyaya düştü.
HBO’nun Game of Thrones’un öncesini anlatacak ve başrolünde Naomi Watts'ın olduğu devam dizisinden ilk görüntü sosyal medyaya düştü.
Twitter’da ortaya çıkan fotoğrafta Naomi Watts dizinin İtalya’nın Gaeta kentindeki çok gizli setinde kostümü içinde görünüyor.
Watts “Karanlık bir sır saklayan karizmatik ve asortik bir simayı” canlandırıyor ve karakteri gözden çıkarılan pek çok şeye ciddiyet kazandırıyor.