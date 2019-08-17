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  3. 17 Ağustos 2019 12:59

Game of Thrones’un devam filminden ilk görüntü

Game of Thrones’un devam dizisinde başrolde olan Naomi Watts’lı ilk görüntüleri sızdı. HBO’nun Game of Thrones’un öncesini anlatacak ve başrolünde Naomi Watts'ın olduğu devam dizisinden ilk görüntü sosyal medyaya düştü.

Game of Thrones’un devam filminden ilk görüntü

HBO’nun Game of Thrones’un öncesini anlatacak ve başrolünde Naomi Watts'ın olduğu devam dizisinden ilk görüntü sosyal medyaya düştü.

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Game of Thrones’un devam filminden ilk görüntü

Twitter’da ortaya çıkan fotoğrafta Naomi Watts dizinin İtalya’nın Gaeta kentindeki çok gizli setinde kostümü içinde görünüyor.

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Game of Thrones’un devam filminden ilk görüntü

Watts “Karanlık bir sır saklayan karizmatik ve asortik bir simayı” canlandırıyor ve karakteri gözden çıkarılan pek çok şeye ciddiyet kazandırıyor.

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Game of Thrones’un devam filminden ilk görüntü

Dizinin hayranları Watts’ın kadim kahraman Azor Ahai’ın karısı Nissa Nissa’yı canlandırabileceği tahmininde bulunuyor. Işık Lordu Azor Ahai “Işık getiren” adını verdiği sihirli bir kılıç yaptı ve bu kılıç Ak Gezenler’i bozguna uğratmak için kullanıldı.

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