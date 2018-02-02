Game of Thrones'un final sezonuna damga vuracak sahne ( Spoiler içerir )
Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones’un çekimleri sürüyor. Dizinin Kuzey İrlanda’daki setinden görüntüler alan bir hayran, Game of Thrones’un finalinde tanık olunacak büyük bir olayı ortaya çıkardı.
Çekimleri devam eden popüler dizi Game of Thrones’un final sezonuna damgasını vuracak bir olayla ilgili çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.
Steven McAuley isimli bir Game of Thrones hayranı, dizinin Winterfell (Kıştepesi) sahnelerinin çekildiği Kuzey İrlanda’da bulunan setine yaklaşıp 8 saniyelik bir video çekti.
WINTERFELL YANIP KÜL OLACAK
Görüntülerde, Winterfell’in, yani Starkların yurdunun, tamamen alev alev yandığı görülüyor.