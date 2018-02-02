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  3. 02 Şubat 2018 12:08

Game of Thrones'un final sezonuna damga vuracak sahne ( Spoiler içerir )

Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones’un çekimleri sürüyor. Dizinin Kuzey İrlanda’daki setinden görüntüler alan bir hayran, Game of Thrones’un finalinde tanık olunacak büyük bir olayı ortaya çıkardı.

Game of Thrones'un final sezonuna damga vuracak sahne ( Spoiler içerir )

Çekimleri devam eden popüler dizi Game of Thrones’un final sezonuna damgasını vuracak bir olayla ilgili çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

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Game of Thrones'un final sezonuna damga vuracak sahne ( Spoiler içerir )

Steven McAuley isimli bir Game of Thrones hayranı, dizinin Winterfell (Kıştepesi) sahnelerinin çekildiği Kuzey İrlanda’da bulunan setine yaklaşıp 8 saniyelik bir video çekti.

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Game of Thrones'un final sezonuna damga vuracak sahne ( Spoiler içerir )

WINTERFELL YANIP KÜL OLACAK

Görüntülerde, Winterfell’in, yani Starkların yurdunun, tamamen alev alev yandığı görülüyor.

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Game of Thrones'un final sezonuna damga vuracak sahne ( Spoiler içerir )

Stark ailesi, atalarının yaşadığı evi Boltonların elinden kısa bir süre önce almış, Sansa, Jon Snow, Arya ve Bran Stark dizinin yayınlanan son sezonunda bir araya gelmişti.

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