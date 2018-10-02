Game of Thrones'un kayıp karakteri geri dönüyor

Bauer, Huffington Post’a verdiği röportajda, “Hayalet’i sekizinci sezonda tekrar göreceksiniz. Çok güzel şeyler yapacak” dedi. Yedinci sezonda Hayalet ile bir sahne çektiklerini söyleyen Bauer, o sahnenin sonra kesildiğini anlattı. Bauer’e göre atılan sahnede, Jon Snow, Kış Tepesi’nden ayrılırken kurduna, kardeşi Sansa’ya dikkat etmesini söylüyor.