Game of Thrones'un kayıp karakteri geri dönüyor
Game of Thrones’un görsel efekt yönetmeni Joe Bauer, dizinin hayranlarına kaybolan karakterlerden birinin dönüş müjdesini verdi. Dizide Kit Harington’ın canlandırdığı Jon Snow karakterinin kurdu Hayalet (Ghost) sekizinci sezonda diziye dönüyor.
Game of Thrones’un görsel efekt yönetmeni Joe Bauer, dizinin hayranlarına kaybolan karakterlerden birinin dönüş müjdesini verdi. Dizide Kit Harington’ın canlandırdığı Jon Snow karakterinin kurdu Hayalet (Ghost) sekizinci sezonda diziye dönüyor.
Bauer, Huffington Post’a verdiği röportajda, “Hayalet’i sekizinci sezonda tekrar göreceksiniz. Çok güzel şeyler yapacak” dedi. Yedinci sezonda Hayalet ile bir sahne çektiklerini söyleyen Bauer, o sahnenin sonra kesildiğini anlattı. Bauer’e göre atılan sahnede, Jon Snow, Kış Tepesi’nden ayrılırken kurduna, kardeşi Sansa’ya dikkat etmesini söylüyor.
Bauer'e göre, son birkaç sezonda dizide çok fazla kurt eyleminin olmayışının sebebi, sette gerçek kurtlarla birlikte çalışmanın zor olmasıyla ilgili olabilir.