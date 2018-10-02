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  3. 02 Ekim 2018 13:07

Game of Thrones'un kayıp karakteri geri dönüyor

Game of Thrones’un görsel efekt yönetmeni Joe Bauer, dizinin hayranlarına kaybolan karakterlerden birinin dönüş müjdesini verdi. Dizide Kit Harington’ın canlandırdığı Jon Snow karakterinin kurdu Hayalet (Ghost) sekizinci sezonda diziye dönüyor.

Game of Thrones'un kayıp karakteri geri dönüyor

Game of Thrones’un görsel efekt yönetmeni Joe Bauer, dizinin hayranlarına kaybolan karakterlerden birinin dönüş müjdesini verdi. Dizide Kit Harington’ın canlandırdığı Jon Snow karakterinin kurdu Hayalet (Ghost) sekizinci sezonda diziye dönüyor.

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Game of Thrones'un kayıp karakteri geri dönüyor

Bauer, Huffington Post’a verdiği röportajda, “Hayalet’i sekizinci sezonda tekrar göreceksiniz. Çok güzel şeyler yapacak” dedi. Yedinci sezonda Hayalet ile bir sahne çektiklerini söyleyen Bauer, o sahnenin sonra kesildiğini anlattı. Bauer’e göre atılan sahnede, Jon Snow, Kış Tepesi’nden ayrılırken kurduna, kardeşi Sansa’ya dikkat etmesini söylüyor.

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Game of Thrones'un kayıp karakteri geri dönüyor

Bauer'e göre, son birkaç sezonda dizide çok fazla kurt eyleminin olmayışının sebebi, sette gerçek kurtlarla birlikte çalışmanın zor olmasıyla ilgili olabilir.

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Game of Thrones'un kayıp karakteri geri dönüyor

Bauer, “Ulukurtlar zordur çünkü onları yanlış göstermemek gerektiğinden her zaman gerçek kurtları kullanırız ve sonra onların boyutlarıyla oynarız” dedi.

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