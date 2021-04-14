Gamze Erçel'den şaşırtan Hande Erçel itirafı
Gamze Erçel, katıldığı bir ödül töreninde oyuncu kardeşi Hande Erçel ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Gamze Erçel, katıldığı bir ödül töreninde oyuncu kardeşi Hande Erçel ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
1 / 6
Gamze Erçel, katıldığı ödül töreninde kızı Mavi'yi Hande Erçel'e benzettiğini belirterek, "İlk başlarda benzetmiyordum. Genelde reddediyorum ama artık benzetiyorum" dedi.
2 / 6
Hande Erçel, set olmadığı günlerde yeğeni Aylin Mavi'yi sık sık ziyaret ediyor.
3 / 6
500 BİN LİRALIK HESAP AÇMIŞTI
Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi Aylin için bankada 500 bin liralık hesap açmıştı.
4 / 6