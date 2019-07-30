Gamze Özçelik Afrikalı çocuklara su götürüyor

Manken ve oyunculuk dönemlerinin ardından Gamze Özçelik kendini Afrika'daki çocuklara yardıma adadı. Afrika'da suyu olmaya köylere kuyu açan bir yardım derneği kuran Gamze Özçelik, Türkiye'nin de destekleriyle birçok yere el uzattı. Afrikalı çocukları ve kadınları sevindiren Gamze Özçelik, Türk bayrağını başarı ve gururla taşımaya devam ediyor.