Gamze Özçelik Afrikalı çocuklara su götürüyor
Gamze Özçelik Afrika'daki çocuk ve kadınlar için yardımlarına tüm hızıyla devam ederken, göğsünden düşürmediği Türk bayrağını başarıyla taşımaya devam ediyor.
Manken ve oyunculuk dönemlerinin ardından Gamze Özçelik kendini Afrika'daki çocuklara yardıma adadı. Afrika'da suyu olmaya köylere kuyu açan bir yardım derneği kuran Gamze Özçelik, Türkiye'nin de destekleriyle birçok yere el uzattı. Afrikalı çocukları ve kadınları sevindiren Gamze Özçelik, Türk bayrağını başarı ve gururla taşımaya devam ediyor.
Gamze Özçelik Afrika'daki çocuk ve kadınlar için yardımlarına tüm hızıyla devam ederken, göğsünden düşürmediği Türk bayrağını başarıyla taşımaya devam ediyor. Mankenlik ve oyunculuk kariyerinin ardından kendini yardım kurumuna adayan Gamze Özçelik, Afrika'nı köylerine su götürmeye başladı.
Çocukları oyuncaklarla da sevindiren Gamze Özçelik, kadınlara da özel ilgi gösterdi. Dünya basınında da yer alan Gamze Özçelik, gittiği heryere Türk bayraklı simgeler bırakmaya da dikkat ediyor.