Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş son hali ile olay oldu...

Maneviyata yönelip ekranlara ara verdiler

Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, boşandıktan sonra maneviyata yönelerek kendi iç dünyalarına çekildiler. Uğur Pektaş, kariyerinin en parlak olduğu dönemde bir anda her şeyi elinin tersiyle iterek ekranlara ara verdi. Hac organizasyonu yapan bir şirketi olan Pektaş, yoga, aikido ve tai chi sporları ile de ilgilendi. Gamze Özçelik de dini inancını güçlendirerek hayatını sürdürdü.