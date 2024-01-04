Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş son hali ile olay oldu...
Arka Sokaklar’da tanışıp evlenen Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş, 2011’de boşandıktan sonra maneviyata yöneldi.
Uğur Pektaş, 2005 yılında Survivor Türkiye yarışmasında birinci olmuş ve oyunculuğa adım atmıştı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde rol alan Pektaş, Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiser karakterini canlandırmıştı.
Dizide partneri olan Gamze Özçelik ile aşk yaşayan Pektaş, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evlilikten Murathan adında bir oğlu olmuştu. Ancak 2011 yılında boşanan çift, daha sonra tekrar bir araya gelmiş ancak 2017’de ayrılmıştı.
Maneviyata yönelip ekranlara ara verdiler
Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, boşandıktan sonra maneviyata yönelerek kendi iç dünyalarına çekildiler. Uğur Pektaş, kariyerinin en parlak olduğu dönemde bir anda her şeyi elinin tersiyle iterek ekranlara ara verdi. Hac organizasyonu yapan bir şirketi olan Pektaş, yoga, aikido ve tai chi sporları ile de ilgilendi. Gamze Özçelik de dini inancını güçlendirerek hayatını sürdürdü.
Sosyal medyada son halini paylaştı
Uğur Pektaş, zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak takipçileriyle haberleşiyor. Son olarak oğlu Murathan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Pektaş, altına “Sevginin olduğu yerde harfler birleşmez, cümleler hep sevememekten…” notunu düştü.