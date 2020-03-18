Gamze Özçelik’ten eski eşi Uğur Pektaş’a şok hamle

2012 yılında boşanan çift, 5 yıl sonra ilişkilerine bir şans daha tanımış ancak bu deneme de bir kez daha ayrılıkla sonuçlandı. Bu süreçte Murathan'ın velayeti, anne Gamze Özçelik'teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş'ı hafta sonlarında ziyaret ediyordu.