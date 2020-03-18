Gamze Özçelik’ten eski eşi Uğur Pektaş’a şok hamle
Gamze Özçelik yakın çevresini şaşırtan bir karar alarak eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'la görüşmesini yasaklamak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de Pektaş'ın velayeti annesinde olan Murathan'ı hafta sonu görmesini yasaklayan karar aldı.
Gamze Özçelik yakın çevresini şaşırtan bir karar alarak eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'la görüşmesini yasaklamak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de Pektaş'ın velayeti annesinde olan Murathan'ı hafta sonu görmesini yasaklayan karar aldı.
4 YIL EVLİ KALDILAR Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Ancak Özçelik ve Pektaş'ın bu mutluluğu sadece 4 yıl sürdü.
2012 yılında boşanan çift, 5 yıl sonra ilişkilerine bir şans daha tanımış ancak bu deneme de bir kez daha ayrılıkla sonuçlandı. Bu süreçte Murathan'ın velayeti, anne Gamze Özçelik'teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş'ı hafta sonlarında ziyaret ediyordu.