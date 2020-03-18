SON DAKİKA
ERDOĞAN: ''CİDDİ EKONOMİK BOYUTLAR ORTAYA ÇIKACAKTIR!''
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Mart 2020 14:15

Gamze Özçelik’ten eski eşi Uğur Pektaş’a şok hamle

Gamze Özçelik yakın çevresini şaşırtan bir karar alarak eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'la görüşmesini yasaklamak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de Pektaş'ın velayeti annesinde olan Murathan'ı hafta sonu görmesini yasaklayan karar aldı.

Gamze Özçelik’ten eski eşi Uğur Pektaş’a şok hamle

Gamze Özçelik yakın çevresini şaşırtan bir karar alarak eski eşi Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'la görüşmesini yasaklamak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de Pektaş'ın velayeti annesinde olan Murathan'ı hafta sonu görmesini yasaklayan karar aldı.

1/ 89
Gamze Özçelik’ten eski eşi Uğur Pektaş’a şok hamle

4 YIL EVLİ KALDILAR Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2010 yılında oğulları Murathan'ı kucaklarına almıştı. Ancak Özçelik ve Pektaş'ın bu mutluluğu sadece 4 yıl sürdü.

2/ 89
Gamze Özçelik’ten eski eşi Uğur Pektaş’a şok hamle

2012 yılında boşanan çift, 5 yıl sonra ilişkilerine bir şans daha tanımış ancak bu deneme de bir kez daha ayrılıkla sonuçlandı. Bu süreçte Murathan'ın velayeti, anne Gamze Özçelik'teydi. Hafta içi annesinde kalan Murathan, babası Uğur Pektaş'ı hafta sonlarında ziyaret ediyordu.

3/ 89
Gamze Özçelik’ten eski eşi Uğur Pektaş’a şok hamle

NEDENİ BİLİNMİYOR "Survivor Ünlüler Gönüllüler 2020" yarışmasına katılan Uğur Pektaş, yaşadığı sakatlık yüzünden yarışmadan ayrılıp İstanbul'a döndü ve kötü bir sürprizle daha karşılaştı. Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşinin oğlunu görmesini yasaklayan karar aldırdı.

4/ 89
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM